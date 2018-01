Camogli. Giornata ampiamente positiva per le squadre di Genova e provincia nel girone Nord della Serie A2: hanno conquistato ben 15 punti su un massimo di 18 disponibili. Solamente Chiavari non è riuscita a vincere, battuta dal Plebiscito Padova, mentre l’Arenzano si è arreso al Quinto.

Quinto, Lavagna 90, Crocera Stadium, Camogli e Sori viaggiano, nell’ordine, nelle prime sette posizioni della classifica. Quest’anno l’impronta ligure nel girone è più che mai forte.

Vediamo cosa è accaduto nel 6° turno con resoconti e tabellini redatti dalla Fin.

Spazio RN Camogli – Promogest 16-4

Torna alla vittoria la Spazio Rn Camogli 1914 dopo lo stop della scorsa giornata, superando in casa la Promogest. Apre le marcature Beggiato che è protagonista dei primi 9 minuti di gara con 4 reti interrotte solo da un rigore trasformato da Postiglione nel primo tempo. Panico segna la seconda rete per la squadra di Pettinau a un minuto dall’inizio del secondo tempo (4-2), ma la Spazio Camogli riparte con un break di 8 reti che di fatto chiude la partita. Dopo due tempi a secco la Promogest segna nell’ultimo quarto con Postiglione (rigore), e Licata per il 13-4; Cocchiere, Guenna e Solari chiudono l’incontro sul 16-4.

Spazio RN Camogli: Gardella, Beggiato 6 (1 rig.), Iaci, Antonucci, Celli, Spigno, Guenna 2, Solari 2, Cocchiere 2, Gatti 1, Molinelli 2, Cuneo, Barattini 1. All. Magalotti.

Promogest: Pellerano, Coluccia, Maresca, Matta, Ruggeri, Minopoli, Pagliara, Sanataro, Panico 1, Contini, Licata 1, Deidda, Postiglione 2 (2 rig.). All. Pettinau.

Arbitri: Fusco e Rovandi.

Note: parziali 3-1, 5-1, 4-0, 4-2. Usciti per limite di falli Pagliara (P) nel terzo tempo e Coluccia (P) nel quarto tempo. Espulso per numero irregolare di giocatori in campo Molinelli (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Spazio RN Camogli 1914 3/11 + un rigore; Promogest 0/6+due rigori.

Vela Nuoto Ancona – Lavagna 90 5-6

Quarta vittoria in campionato per il Lavagna 90 Dimeglio che vince sulla Vela Nuoto Ancona alla piscina comunale Passetto. Gara equilibrata sin dall’inizio: le squadre avanzano punto a punto fino al 5-5 di metà terzo tempo, quando la rete di Gabriele Bassani, che segna il definitivo 6-5, decide l’incontro. Nell’ultimo quarto i liguri prendono le misure in difesa e non lasciano spazi ai padroni di casa per ribaltare il risultato.

Vela Nuoto Ancona: Bartolucci, Casieri, Ciattaglia, Pantaloni 2 (1 rig.), Baldinelli, Cesini 1, Breccia, Dipalma, Barillari 1, Bartolucci Donati, Sabatini 1, Pieroni, Alessandrelli. All. Pace.

Lavagna 90: Gianoglio, Bassani 1, Luce, Pedroni, Pedroni, Loomis 1, Magistrini, Solari, Cotella, Cotella, Menicocci 1, Parisi 2, Casazza 1. All. Martini.

Arbitri: Pagani Lambri e Taccini.

Note: parziali 2-3, 2-2, 1-1, 0-0.Uscito per limite di falli Matteo Pedroni (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Vela Nuoto Ancona 2/9 + un rigore; Lavagna 90 Dimeglio 1/8.

Chiavari Nuoto – Plebiscito Padova 5-8

Dopo una prima fase iniziale di equilibrio, sono gli ospiti ad aprire le marcature dell’incontro con Conte e Robusto. La Chiavari Nuoto reagisce con un break di 3-0, doppietta di Prian e una rete di Barrile, ribaltando il risultato (3-2) ad inizio terzo tempo. La squadra di coach Fasano replica con un controbreak, che porta la firma di Jovanovic, Rolla e Savio, e che permette loro di tornare sopra di due lunghezze (3-5) a fine terzo tempo. Prian e Barrile agguantano di nuovo il pari in avvio della quarta frazione. Nei minuti finali Barbato, con due reti, e poi Rolla mettono al sicuro il punteggio per gli ospiti.

Chiavari Nuoto: Cavo, Vaccarezza, Pineider, Prian 3, Oliva, Barrile 2, Tabbiani, Pagliucchi, Raineri, Croce, Cambiaso, Ottazzi, Lanzi. All. Mangiante.

Plebiscito Padova: Destro, Segala, Tosato, Cecconi, Savio 1, Barbato 2, Gottardo 1, Robusto 1, Tognon, Jovanovic 1, Rolla 2, Conte 1, Tomasella. All. Fasano.

Arbitri: Scillato e Severo.

Note: parziali 0-1, 2-1, 1-3, 2-4. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Chiavari Nuoto 2/4, CS Plebiscito Padova 1/4.

Rari Nantes Sori – Como Nuoto 7-2

Terza vittoria in campionato per la RN Sori che sale la classifica e raggiunge proprio la Como Nuoto a 9 punti. Aprono le marcature i padroni di casa con Imnaishvili a 6 minuti dall’inizio, Pagani firma il pari di fine primo tempo. Tra il secondo e l’inizio del terzo quarto il Sori mette a segno un break di 4-0; Susak accorcia per il 5-2, ma Benvenuto e Viacava allungano definitivamente segnando il 7-2 finale.

Rari Nantes Sori: Agostini, Elefante, Rezzano 1, Megna, Viacava 1, Stagno, D’ Urso, Benvenuto 1, Penco, Imnaishvili 2, Frodà, Bardella 1, Federici 1. All. Cipollina.

Como Nuoto: Garancini, Foti, Pagani 1, Susak 1, Busilacchi, Cantaluppi, Lava, Mandaglio, Beretta, Pellegatta, Bulgheroni, Cassano, Ferrero. All. Venturelli.

Arbitri: Braghini e Nicolai.

Note: parziali 1-1, 3-0, 2-1, 1-0. Espulso per proteste Pellegatta (C) nel quarto tempo. Uscito per limite di falli Busilacchi (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Sori 3/14; Como Nuoto 0/12.

Genova Quinto B&B Assicurazioni – Rari Nantes Arenzano 12-8

La Genova Quinto B&B Assicurazioni vince ancora e si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno. Inizio di partita difficile per i padroni di casa che soffrono un Rn Arenzano agguerrito: dopo un iniziale 1-1 gli ospiti passano in vantaggio con le reti di Messina e Pesenti (3-1), Brambila e Benedetti portano le squadre sul 4-2. Mugnaini segna il -1 di fine primo periodo. Il Quinto reagisce e agguanta il pari a metà secondo quarto, l’Arenzano reagisce con la rete di Pesenti, ma Palmieri ristabilisce la parità. Tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo il Quinto segna 6 reti, interrotte solo dalla realizzazione di Piccardo, portando il punteggio sul 11-6. La squadra allenata da coach De Grado tenta di ricucire lo strappo con Pesenti e Bruzzone (11-8) ma non basta per recuperare: l’incontro si chiude con la rete di Gavazzi a 12″ dalla sirena.

Genova Quinto B&B Assicurazioni: Pellegrini, Percoco, Cognatti, Mugnaini 3 (1 rig.), Brambilla Di Civesio 1, Bianchi 2, Gavazzi 2, Palmieri 1, Boero, Bittarello, Gitto 1 (1 rig.), Amelio 2, Baldineti. All. Luccianti.

Rari Nantes Arenzano: Damonte, Masio, Messina 1, Bruzzone 1, Colombo, Rasore, Piccardo 1, Benedetti 1, Lottero 1, Grosso, Pesenti 3, Musiello. All. De Grado.

Arbitri: Filippini e Paoletti.

Note: parziali 3-4, 1-0, 6-2, 2-2. La RN Arenzano ha 12 giocatori a referto. Espulso l’allenatore della Rn Arenzano De Grado nel terzo tempo. Uscito per limite di falli Colombo (A) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Genova Quinto B&B Assicurazioni 3/10 + due rigori; RN Arenzano 1/8.

Crocera Stadium – President Bologna 7-4

Importante vittoria per la Crocera Stadium sulla rivale odierna, President Bologna. Sempre in vantaggio, i padroni di casa vanno subito a referto con Andrea Fulcheris e Tamburini. Gli ospiti si sbloccano con Gadignani ma Andrea Fulcheris allunga di nuovo le distanze (3-1). Cocchi sigla il -1, replica Dellepiane e Tonkovic accorcia prima della fine del secondo tempo (4-3). Manzone firma il 5-3, la formazione di coach Neri risponde con Baldinelli e Congiu (6-4). Una rete di Luca Fulcheris a due minuti dalla sirena fissa il risultato sul 7-4 finale.

Crocera Stadium: Graffigna, Pedrini, Giordano, Chirico, Congiu 1 (1 rig.), Figini, Ferrari, Tamburini 1, Fulcheris L. 1, Dellepiane 1, Bavassano, Manzone 1, Fulcheris A. 2. All. Campanini.

President Bologna: Mugelli, Martelli, Gadignani 1, Baldinelli 1, Moscardino, Dello Margio, Marciano, Belfiori, Pasotti, Pozzi, Cocchi 1, Tonkovic 1, Bonora. All. Neri.

Arbitri: Bensaia e Camoglio.

Note: parziali 3-1, 1-2, 2-1, 1-0. Espulso per proteste il tecnico Campanini (Crocera Stadium) nel quarto tempo. Uscito per limite di falli Dellepiane (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 3/9 + un rigore President Bologna 1/9.