Semafori fuori sincrono, code infernali per spostarsi da Oregina a Principe

Genova. Il 2018 si è aperto in salita, anche per chi si muove in discesa: disagi non da poco per i residenti di Oregina e Castelletto che al mattino, o comunque nelle ore di punta, devono muoversi in direzione di Principe. Fino a 40 minuti di coda, cronometrati, da via Spinola a piazza Acquaverde. Per percorrere circa un chilometro e mezzo.

Cosa è successo? Che per un errore è stata modificata la sincronizzazione dei semafori in piazza Acquaverde. La sequenza prevede, in sostanza, un doppio attraversamento pedonale e quindi doppi tempi di attesa per chi scende da salita Della Provvidenza.

La polizia municipale è già stata sollecitata sia dai cittadini sia da rappresentanti di municipio e un primo sopralluogo è stato effettuato, insieme ai tecnici Aster, due giorni fa. I semafori, però, non sono ancora stati sincronizzati. E c’è chi si domanda: “Quanto sarà necessario aspettare?”