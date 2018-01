Scontro auto-moto, grave un anziano

Genova. Grave incidente stradale questa mattina poco prima delle 11 a Pegli. Per cause in via di accertamento in piazza del Lido di Pegli si sono scontrate un auto e una moto.

Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, un anziano trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti personale del 118 Genova Soccorso e agenti della polizia municipale.