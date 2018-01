Genova. Gli sciabolatori under 14 del Club Scherma Voltri si sono messi in evidenza ieri, domenica 7 gennaio, a Malnate, in Lombardia, dove si è disputata la seconda prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi con la Lombardia ed il Piemonte.

Il miglior risultato è stato conquistato da Giada Galetti, che ha ottenuto un’altra bella vittoria primeggiando nella categoria Giovanissime.

Bene anche Aryan Piccinini, quinto nella categoria Allievi, Serena Guizzardi, sesta nella categoria Allieve, ed Elena Buzzo, ottava nella categoria Giovanissime.

Eccellente tra le Allieve la prova di Ludovica Nanni che, alla sua prima gara, ha perso 15-11 la sfida per entrare nelle otto, classificandosi quattordicesima.

Tra gli Allievi nono posto per Giacomo Puppo e ventiseiesimo per Alessandro Raco.

Il gruppo è stato seguito dai maestri Tonhi Terenzi e Andrea Gerli.