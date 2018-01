Sarissola, operaio cade da ponteggio. Diversi traumi, in codice rosso a Villa Scassi

Genova. Grave incidente sul lavoro nelle prime ore di questa mattina in un cantiere di Sarissola, Busalla. Per cause ancora da accertare un operaio è caduto dai ponteggi, precipitando per oltre quattro metri.

Immediato il soccorso dei volontari del 118, allertati dai colleghi di lavoro: l’uomo in gravi condizioni è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Scassi.

Le sue condizioni sembrano gravi, avendo riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.