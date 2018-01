Sanità, paziente ricoverato per tubercolosi al San Martino: è un caso isolato

Genova. “Situazione sotto controllo” per il caso di Tbc polmonare bacillifera segnalato dal policlinico San Martino e relativo a un dipendente del primo distretto della polizia municipale.

In una nota, l’Asl comunica che “il servizio di Igiene pubblica di Asl3 ha effettuato tempestivamente l’indagine epidemiologica sui 40 contatti lavorativi ritenuti stretti. L’indagine ha confermato che l’unico caso attivo di Tbc era quello segnalato dal San Martino. Sui 40 soggetti sottoposti a controllo 8 persone sono risultate positive al test di Mantoux che comunque non significa malattia. Tali risultati sono in linea con la media nazionale nei soggetti adulti. Tutti questi soggetti – prosegue la nota – saranno comunque monitorati per i prossimi due anni. La situazione è dunque da ritenersi sotto controllo”.

Il servizio di Igiene dell’Asl 3, a livello precauzionale, in accordo con il medico competente del Comune, ha deciso intanto “di allargare i controlli anche agli altri dipendenti del distretto stesso”.