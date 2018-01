Sanità, continua il botta e risposta, Viale a Paita: “Polemica pronti soccorso è solo campagna elettorale”

Genova. “Evidentemente essere messi davanti alla verità fa male a Raffaella Paita e al Partito Democratico. Gli unici a strumentalizzare sono loro con questa polemica inutile e dannosa che mi sa tanto di inizio di campagna elettorale”.

Lo afferma in una nota la vicepresidente della Regione e assessore alla sanità, Sonia Viale, che risponde alle accuse lanciate dal capogruppo Pd in Consiglio Regionale, Raffaella Paita.

“Siam convinti, come già successo in Liguria a Savona, Spezia e Genova – conclude – che i cittadini daranno ancora una volta fiducia a noi che ogni giorno, sul campo, proviamo a risolvere i problemi creati proprio dal Pd in anni di mal governo”.