San Martino, ambulanza “taglia” l’incrocio, scooter la centra

Genova. Un incidente che ha coinvolto un’ambulanza e uno scooter è avvenuto verso le 13,30 all’incrocio tra via Scribanti e Corso Europa, nel quartiere di San Martino.

Secondo alcuni testimoni (ma le dinamiche sono ancora in fase di ricostruzione) l’ambulanza, in emergenza, avrebbe svoltato in direzione ospedale direttamente da Corso Europa, secondo alcuni addirittura “bruciando un rosso”, cosa però smentita dai responsabili della Pubblica Assistenza interessata.

Nel frattempo uno scooter che arrivava nell’altro senso di marcia non ha fatto in tempo, complice l’asfalto bagnato, a evitare l’impatto, che per fortuna non è stato pesante

Il centauro non ha richiesto cure mediche, evitando di farsi portare al pronto soccorso: di ambulanze, forse, ne aveva abbastanza per oggi.