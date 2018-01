Sampierdarena, Ic Barabino, domenica sportiva in parrocchia. Giochiamo a basket insieme

Genova. Domenica 4 febbraio 2018 alle ore 11.30 presso il Campo sportivo della scuola primaria dell’istituto comprensivo Nicolò Barabino (entrata laterale da via Cantore) si svolgerà un momento di gioia in compagnia dello sport.

L’ingresso è gratuito per i bambini, i ragazzi e gli adulti. In occasione del maltempo l’evento si sposta al Salone parrocchiale di Santa Maria delle Grazie a Sampierdarena e prevederà un torneo di ping-pong, un torneo di calcio balilla, giochi vari e anche il trucca bimbi. Le parole dei ragazzi della parrocchia: “Qui non piove, qui c’è sempre il sole. Fate in fretta, possiamo dare il via. Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa, dai cantate con noi, qui la festa siamo noi“.

L’iniziativa è stata organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie insieme con il gruppo ecuadoriano “Corazón solidario”. E’ un’iniziativa adatta anche a chi non conosce il basket; le squadre verranno formate a momento in base al numero di partecipanti.