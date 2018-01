Sampdoria, i tifosi provano ad annaffiare la delusione post Benevento, parlando di mercato

Genova. Dopo un secondo tempo, a Benevento, da ‘tregenda greca’, si spera che il rompete le righe, concesso a tutti i calciatori della Seria A, possa concedere, a quelli della Sampdoria, la possibilità di staccare la spina e tornare a Bogliasco, il prossimo sabato, 13 gennaio, con la mente resettata, ma soprattutto conscia dell’insostenibile leggerezza, con cui sono scesi in campo, nella ripresa, nel campo sannita.

Anche Giampaolo, a dire il vero, ha perso un pò di credibilità, che si era ampiamente meritata, in un anno e mezzo di lavoro…

Al tecnico, gli irriducibili ‘bastian contrari’ imputano una ridotta elasticità tecnica ed un integralismo, nel modulo di gioco e nelle gerarchie dei giocatori, oltre all’innamoramento, nei confronti di alcuni, che in campo continuano a dimostrarsi non all’altezza. Il rendimento della squadra, in trasferta, è poi sintomatico di una mancanza caratteriale, cui non si riesce a trovare rimedio (seconda peggior difesa, per goal subiti).

Non è escluso, che qualcuno finisca per pagare questa ‘debacle’, con la cessione nel mercato di gennaio… ma sono riflessioni che dovrà fare il mister, in sintonia con Pradè ed Osti, oltre ai vertici aziendali.

In questa sede, penso sia meglio parlare di ipotetici acquisti, per evitare di colpevolizzare chi magari non merita…

Alla vigilia della partita col Benevento, era uscita la voce di un interessamento del Doria per Miguel Arturo Layún Prado, ventinovenne terzino del Porto e della Nazionale messicana (con una breve esperienza da giovanissimo nell’Atalanta) sulle cui tracce, come riferito dal quotidiano sportivo portoghese “A Bola”, sarebbero anche Atletico Madrid, Celta, Alaves, Everton e Fenerbahçe, oltre alla Roma.

Più fresca la notizia, tornata a galla (ancorché smentita dall’agente Danko Đikić) di un interessamento, degli uomini mercato Samp, nei confronti di Karlo Bartolec, il difensore croato classe ’95, attualmente in forza al Nordsjælland, di cui abbiamo già relazionato i lettori di Genova 24 sin dal 18 dicembre scorso. La novità è rappresentata dal fatto che il giocatore, secondo quanto riferito da “Ouest France”, è ora seguito anche dal Nantes di Claudio Ranieri, a testimonianza del suo valore.

Si continua pure ad accostare al Doria, Adrian Semper, portiere tanto ‘in erba’, quanto bravo, della Dinamo Zagabria, in prestito alla Lokomotiva Zagreb. Anche per lui la concorrenza non è da poco… oltre che di Cagliari, si parla di Chelsea e di offerta di ingaggio stratosferico, al punto da far sembrare la notizia poco veritiera, anche in relazione all’età. Più attendibili le news, che lo accostano a Watford e Red Bull Lipsia…

Chiudiamo con una voce proveniente da Firenze, che ipotizza Jacopo Sala come obiettivo di mercato della Fiorentina, su specifica richiesta del tecnico Stefano Pioli e con l’ufficialità del passaggio del savonese Alessio Tissone, ex difensore della Primavera, dal Gavorrano al Rezzato.