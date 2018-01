Sampdoria Primavera: non basta il goal di Stijepović, vince la Fiorentina

Bogliasco. Partita double face, con una buona Sampdoria nel primo tempo, chiuso in vantaggio, grazie ad un goal del neo acquisto montenegrino, Ognjen Stijepović.

Parte ben, infatti, il Doria, cercando la ripetutamente la via della rete, con Tessiore, Mikulić e due volte proprio Stijepović, prima che ci provino i viola attorno al ventesimo minuto.

Finché, poco dopo la mezz’ora, è Tessiore (su punizione) a servire la palla giusta allo stesso Stijepović, che non si fa pregare, per deporla in rete e prima della fine della prima frazione di gioco, ancora il ragazzo di Pietra Ligure, prova a concedere il bis, in tandem con Mikulić.

Anche l’avvio di ripresa, sembra incanalarsi verso un dominio blucerchiato (occasioni per Cappelletti e Balde), ma – all’improvviso – la musica cambia, anche grazie ad un fallo non fischiato ai danni di Ferrazzo, che consente a Gori di battere Krapikas, impattando le sorti dell’incontro dopo una decina di minuti di gioco.

Ed è ancora Gori, di testa, a ribaltare il risultato al 77°, sfruttando un lancio dalla trequarti di Diakhate, senza che – da lì in avanti – i ragazzi di Pavan riescano a trovare le energie mentali, per riuscire a reagire.

Cosicché, la fine delle ostilità fischiata dal signor Andreini di Forlì (assistenti Cavallina di Parma e Buonocore di Marsala), lascia la Sampdoria desolatamente sul fondo della classifica, col morale a terra, per la sconfitta subita sul terreno amico del “Garrone” e con la prospettiva di una trasferta (venerdì 2 febbraio), sull’ostico campo dell’Atalanta.

Tabellino dell’incontro:

Sampdoria: Krapikas, Romei, Ferrazzo, Pastor Carayol, Mikulic, Tessiore, Ejjaki (dall’ 83° Cabral), Stijepovic, Balde, Cappelletti (dal 74° Canovi)

A disposizione: Piccardo, Doda, Oliana, Cassaghi, Aramini, Scotti, Perrone, Yayi Mpie, Raspa, Curito

Fiorentina: Cerofolini, Ferrarini, Ranieri, Hristov, Valencic, Pinto, Lakti (dal 46° Caso), Diakhate, Gori, Sottil (dal 91° Purro), Meli (dal 74° Marozzi)

A disposizione: Ghidotti, Simonti, Toure, Faye, Kasse, Longo