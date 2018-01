Sampdoria, il nome nuovo è Taison

Genova. Reduce da una partita “da leggenda”, abbiamo intitolato ieri, dando il via ad un peana corale in onore della Sampdoria.

I complimenti si sprecano, ma sono davvero meritati… da Viviano a Zapata, da Silvestre a Torreira, superfluo far nomi… un otto in pagella a tutti (Giampaolo compreso) è più esaustivo di ogni commento.

Unico risvolto negativo, se così si può dire, è il fatto che la vittoria ha tolto ogni voglia, alla dirigenza Samp, di mettere la mano al portafoglio, per Emanuele Giaccherini, ma invero non si può non concordare con tale presa di posizione, apparendo – agli occhi di tutti – più consono un investimento su un giovane (o quasi), quale potrebbe essere il greco Dimitrios Kourbelis, il capitano del Panathinaikos di Atene, classe ’93, che oltre al ruolo di mediano, può ricoprire quello di difensore centrale e che potrebbe rappresentare l’unico acquisto di gennaio.

Le altre voci odierne, infatti, ipotizzano nomi in ottica estate, tipo Djavan Anderson, che potrebbe essere ingaggiato, sì, subito, ma lasciato a Bari, fino al termine della stagione, sempre che uno fra Benfica, Porto, oppure Wolverhampton non sparigli le carte.

.

Sempre in prospettiva giugno, circola anche un nome importante, quello del brasiliano Taison Barcellos Freda, dello Shakhtar Donetsk, una punta mancina, veloce e dotata di un dribbling ficcante ed è pure tornato a galla il paraguaiano Fabián Cornelio Balbuena González, in forza al Corinthians.

Inoltre, circola, in rete, in ottica Samp e Chievo, anche il nome di Mirko Carretta, attaccante della Ternana… se son rose fioriranno…

La notizia clamorosa, invece, riguarda l’offerta fatta dal Benevento a Christian Puggioni (due anni e mezzo di contratto), che sta facendo “barcollare” il dodicesimo blucerchiato. Ai tifosi non resta che attendere e vedere che succede… in caso di partenza sarebbe Andrea Tozzo a passare da terzo, a secondo portiere.

Anche Gianluca Caprari (buona la sua prova a Roma), sta suscitando interesse, sul mercato, tanto che dopo il Sassuolo (che lo vorrebbe in sostituzione di un Politano, destinato a Napoli), adesso sono gli stessi partenopei a “fare un pensierino” sull’ex pescarese… che, peraltro, ha rilasciato una dichiarazione, che non può che far piacere ai sostenitori blucerchiati: “Prima di muovermi devo dimostrare chi sono, qui, alla Sampdoria”, confermata da un comunicato stampa della Samp, che toglie il giocatore dal mercato.

Altra voce, riferisce di un interessamento dello Spezia, per Federico Bonazzoli, il cui ingresso in campo, negli ultimi minuti, nel match della Spal contro l’Inter, ha portato in campo una ventata di freschezza, che ha contribuito al raggiungimento “last minute” del pareggio.