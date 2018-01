Sampdoria e Genoa, derby di mercato per Daniel Bessa

Genova. In attesa di recuperare il match con la Roma (arbitrerà Orsato, 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i precedenti con la Samp), vediamo quali notizie di mercato ci sono nel “potpourri” odierno, ma prima evidenziamo le dichiarazioni di Osti, alla vigilia della vittoria con la Fiorentina, riguardo Duván Zapata al Borussia Dortmund: “Non c’è niente, questo gruppo arriverà fino a giugno”, poi si parlerà di altro”.

Un’affermazione che dovrebbe consentire ai tifosi blucerchiati di non allarmarsi, più di tanto, nel sentire affermare, oggi, a Pablo Betancour, l’agente di Lucas Torreira, che ha in programma un appuntamento col Napoli e che sul regista uruguaiano c’è anche la Roma.

Insomma, i due – stando alle parole di Osti – non partiranno a gennaio, ma non scommetterei un ‘penny bucato’ sul fatto di rivederli in blucerchiato il prossimo campionato…

Qualche fonte giornalistica ha anche ipotizzato, come sostituto in prospettiva di Torreira, Alessandro Bordin, una promessa giallorossa (Roma), con un pugno di presenze nell’Empoli, in Serie B. Che dire? Sarebbe un triplo salto mortale…

Più ‘solida’ la pista Daniel Bessa, che – in caso di partenza di Ricky Alvarez (Spartak Mosca?) – presenterebbe “le physique du rôle” per far parte della rosa della Sampdoria, ma che ne pensa il Genoa?

Le buone prestazioni di Atila Varga, giovane blucerchiato in prestito all’Arezzo, non sono passate inosservate agli operatori di mercato, quello dell’Avellino in particolare, ma anche quelli del Venezia

E a proposito di giovani, Francesco Marroccu, direttore generale e sportivo del FeralpiSalò, che, in questi giorni, ha preso in prestito dal Doria Michele Rocca e Andrés Fabián Ponce, ha speso belle parole per i due giocatori appena tesserati, definendoli tra i migliori giovani offerti ultimamente dal calcio italiano e si è detto convinto di poter poi restituire alla Samp due calciatori importanti per il futuro.

Tornando a parlare di ipotetiche uscite, in rete, si è parlato di un possibile passaggio al Sassuolo di Gianluca Caprari, qualora il club emiliano decidesse di cedere alle pressioni del Napoli, che punta a portare, sotto il Vomero, Matteo Politano, dopo aver incassato il ‘no’ di Simone Verdi.

Anche Leonardo Capezzi continua ad essere chiacchierato, nonostante il poco sazio finora trovato alla Samp. Bari, Chievo e Pescara (che ha nel mirino anche José Ndong Machín Dicombo, regista equatoguineano, di origini spagnole, che la Roma ha mandato in prestito al Brescia e che piace parecchio anche a chi scrive) avrebbero dimostrato interesse per l’ex Crotone, non certo soddisfatto dell’esperienza doriana.