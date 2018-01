Sampdoria, fari puntati su Senna Miangue, Lorenzo Crisetig e Luka Bogdan

Genova. Come dicevamo nell’articolo di ieri, le “bombe di mercato”, arrivano da Roma e Torino, con tutto il “mondo internet”, che ci ricama attorno…

Torreira e Linetty alla Roma e Praet alla Juventus? Sono in molti, a dare come fatto, il trasferimento del belga in bianconero (per questa estate)… L’operazione verrebbe concretizzata già nella corrente sezione invernale del calciomercato, ma Praet continuerebbe a giocare in prestito alla Samp, fino a giugno…

Il suo agente, Martin Riha, comunque ha smentito la chiusura dell’affare, dichiarando che il suo assistito è felice di essere al Doria… anche se, invero, ha aggiunto di essere certo di un suo salto di qualità a fine stagione…

Ogni interpretazione è dunque lecita…

Per l’uruguaiano ed il polacco, invece, i media ostentano meno certezze e “li vedono” in giallorosso, solo in caso di partenza di Kevin Strootman, verso Liverpool o Marsiglia.

E la ‘caccia grossa’, in casa Samp, da parte della Roma, continuerebbe con Bartosz Bereszyński, messo anche lui tra gli obiettivi del d.s. Monchi, quale sostituto del brasiliano Bruno Peres, dato in partenza per la Turchia (Galatasaray), oppure per il Portogallo (Benfica).

Insomma, i giocatori della Samp “fanno gola”… tutto sta a non svenderli e soprattutto saperne trovare di altrettanto validi…

Facile a dirsi, più difficile da farsi…

Meno preoccupante, continuando con le uscite, la voce che vorrebbe la Reggina interessata ad Antonio Di Nardo (adesso in prestito all’Arezzo), che potrebbe andare a formare un tris, in riva allo Stretto, con gli altri giovani blucerchiati, Hadžiosmanović e Leverbe.

Sembra invece inadeguata l’offerta della Stella Rossa, per Filip Đuričić… la dirigenza Samp preferirebbe la pista sannita… bisognerà vedere che ne pensa il fantasista serbo…

Quanto alle notizie in entrata, i “tam tam”, che arrivano dalla Sardegna, ipotizzano un intreccio, sulla tratta nautica Genova-Cagliari, fra due giocatori di fascia sinistra, che salirebbero su traghetti con rotta opposta… verso sud Dodô e verso nord Senna Miangue, Under 21 belga, di scuola Inter, un prospetto interessante, molto rapido, nonostante la statura (192 cm), che sa disimpegnarsi, sia al centro della difesa, che (meglio) sulla fascia sinistra.

Aveva esordito in Seria A, a Cagliari, un altro nome chiacchierato in ottica Samp, Lorenzo Crisetig, che – dopo un buon anno a Crotone, adesso non sta trovando spazio nel Bologna di Donadoni…

Intanto, calciomercato rilancia una voce già circolata a fine estate (vedi articolo su Genova 24 del 5 ottobre scorso) e riguarda un giovane difensore croato, che gioca nel Catania, Luka Bogdan, monitorato anche da Sassuolo e Atalanta.

Dalla Spagna, intanto, la stampa nega che possa verificarsi il ritorno in Italia di Federico Barba (accostato ieri alla Samp), in quanto l’ex difensore dell’Empoli si sta dimostrando uno dei migliori acquisti estivi e quindi, lungi l’idea, da parte dello Sporting Gijon, di privarsene.

Anche il tecnico della Spal Leonardo Semplici non ha alcuna intenzione di lasciar partire quello che sembrava un’ ipotetica alternativa a Torreira, vale a dire Federico Viviani… Se ne riparlerà, eventualmente, in estate, perché il centrocampista è di proprietà dell’Hellas Verona ed a Ferrara, sta giocando in prestito.

Chiudiamo con una notizia di un giocatore, che a Genova ha fatto un po’ da “meteora”, non riuscendo a far vedere quanto aveva messo in mostra col Cittadella e che poi ha confermato di avere buone doti, anche in Romania (Steaua Bucarest) e in Spagna (Eibar e Cordoba), e persino in Australia (Western Sydney) e Cina (Zhejiang Yiteng Zuqiu Julebu)… Stiamo parlando di Federico Piovaccari, che dopo tante maglie, va ad indossare quella neroverde della Ternana.