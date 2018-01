Sampdoria, continua l’appeal del mercato ex Jugoslavia

Genova. Pariamo dalla lista dei convocati da mister Giampaolo per la trasferta al “Vigorito” di Benevento (Puggioni, Tozzo, Viviano, Andersen, Bereszyński , Dodô, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Barreto, Linetty, Praet, Ramírez, Tessiore, Torreira, Verre, Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata), in cui spiccano le assenze di Strinić, Álvarez, Capezzi e Đuričic ( per il quale in giornata è circolata voce di un possibile interessamento – guarda caso – del Benevento stesso), ma soprattutto la presenza di Andrea Tessiore, il giovane ‘Primavera’ di Pietra Ligure.

Anche i Sanniti, peraltro, non scherzano a livello di assenze, infatti il tecnico De Zerbi (elogiato da Giampaolo nella conferenza pre-partita) dovrà rinunciare, oltre ai lungodegenti Antei, Iemmello e Lazaar, anche a Ciciretti, Parigini e Cataldi… insomma se Atene piange, Sparta non ride…

Fatto il doveroso preambolo sul match di domani, vediamo le news di mercato di giornata.

La buona notizia è rappresentata dalle belle parole di Torreira, che si è detto molto contento di restare a Genova, dove ha “la fortuna di giocare con Gastón Ramírez”, una bandiera per tutti gli uruguaiani.

Raccontavamo ieri che lo scouting blucerchiato è molto concentrato sulla ex Jugoslavia… ed ecco, dopo Adrian Šemper, un altro nome saltare fuori dalla Croazia. Si tratta di Zoran Nižić, un difensore centrale di esperienza (classe ’89), che gioca nell’ Hajduk Spalato ed un altro obiettivo sbuca dalla Slovenia, il portiere Rok Vodišek, dell’ Olimpia Lubiana, nove anni in meno, ma una quotazione superiore, stante un’agguerrita concorrenza sulle sue tracce (Genoa, Napoli, Chievo, Cagliari e Benevento, oltre a svariati club esteri).