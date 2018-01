Sampdoria, il Benevento è dietro l’angolo…

Genova. Secondo la tradizione, l’antica Roma ha avuto affrontare tre sanguinose guerre, prima di riuscire a ‘mettere in sordina’ la bellicosità del popolo sannito e Benevento all’epoca si chiamava Maleventum… Dunque, bando al pressappochismo… bisognerà che la truppa di Giampaolo scenda in Campania, conscia delle difficoltà della partita, con una squadra che, ancorché priva di Ciciretti, si giocherà le ultime speranze di salvezza, ringalluzzita dalla vittoria di sabato scorso contro i clivensi di Rolando Maran.

In pieno periodo di mercato, corre dunque l’obbligo di dare un’occhiata a quanto sta facendo la dirigenza giallorossa, che – proprio nell’ottica di un auspicato miracolo calcistico – si è rivolta all’estero, pescando un trio di giocatori, in grado di dare una svolta al campionato.

I primi rinforzi sono stati individuati nel centrocampista brasiliano Guilherme Costa Marques (svincolato dal Legia Varsavia) e nel roccioso difensore centrale Jean Claude Billong (ex Maribor) ed infine hanno ‘portato a casa’ il pezzo più pregiato: Sandro Raniere Guimarães Cordeiro (ex Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers, West Bromwich ed Antalyaspor), cresciuto nell’ International di Porto Alegre, con un alone di futuro ‘top player’, ma un po’ “arenatosi” in Inghilterra, a causa di alcuni infortuni, al punto di finire in Turchia. Centrocampista (che vanta 17 presenze nella Seleção) con fama da “cattivo” in campo, al punto di guadagnarsi il soprannome “The Beast”, darà sicuramente una grossa mano al Benevento… ma presumibilmente lo farà nelle partite a seguire quella con la Sampdoria, essendo fermo da un po’.

Tornando a parlare di Samp, il sito ufficiale ha confermato l’atteso annuncio dell’acquisto di Ognjen Stijepovic, dal Mladost Podgorica, il classe ’99, che andrà a rinforzare la Primavera di Simone Pavan.

Gli uomini mercato del Doria continuano a guardare all’ex Jugoslavia ed in Croazia hanno posato gli occhi su un giovane portiere, Adrian Semper, di proprietà della Dinamo, ma in prestito alla Lokomotiva Zagreb (lo stesso team di Lovro Majer), che ha già esordito con la maglia a scacchi biancorossa della sua Nazionale Under 21.

Per il resto, solo voci… Da La Plata (Argentina) insistono col dire che la Samp avrebbe chiuso l’accordo col Gimnasia y Esgrima per Omar Alderete e per quanto riguarda le uscite, Dodô avrebbe rifiutato il passaggio alla Spal, mentre per Ivan e Đuričić si parla di offerte dalla Serie B (ma invero non crediamo proprio, che il serbo possa accettare un declassamento); inoltre, indefiniti team argentini e messicani sarebbero interessati ad Álvarez e in tal caso ci sarebbe spazio per tuffarsi su Lovro Majer… insomma, la sarabanda delle notizie reali o ‘fake’ che siano, è partita… tenetevi forte, il calciomercato invernale è iniziato!

Non è una voce, invece, ma un dato di fatto, il cambio, fra gli ex blucerchiati, Siniša Mihajlović (esonerato da Urbano Cairo) e Walter Mazzarri (reduce dall’esperienza in Inghilterra con il Watford), che prende il suo posto sulla panchina granata del Torino.