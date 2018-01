Samp, nel mirino Farias e Eder per l’attacco e Tonelli e Borna Sosa per la difesa

Genova. Il 20 dicembre scorso, in un’intervista al sito “Giovani bianconeri”, richiesti di un commento generale sul Campionato Primavera, abbiamo espresso un giudizio positivo sulla nuova formula, aggiungendo che poteva “essere vieppiù migliorata, con l’istituzione di un ‘campionato seconde squadre’, con l’obbligo di schierare, negli undici da mandare in campo, un mix numerico di riserve e Under 21”. Aggiungendo che “in questo modo i giovani potrebbero confrontarsi subito con marpioni navigati, senza subire il trauma, che devono affrontare quando, lasciata la Primavera, sono costretti a scendere in Serie C. Tanto chi è bravo, riesce sempre a venire a galla… basta ricordare che Gianni Rivera e Roberto Mancini hanno esordito, in Serie A, da sedicenni”.

Ben più illustre parere è quello (analogo) di Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, fra i candidati alla presidenza della F.I.G.C., che – proprio un paio di giorni fa – ha promosso l’idea di un’ introduzione delle seconde squadre, da parte delle società di Serie A, da schierare in Lega Pro, elencandola nel novero del suo progetto da candidato.

Tuffandoci nelle notizie di calciomercato, le ultime voci riguardano un interessamento per Dodô del Cagliari, da dove – in contropartita – potrebbe arrivare un altro brasiliano, Diego Farias da Silva, peraltro nel mirino anche di Gian Piero Gasperini, per la sua Atalanta.

In uscita, si continua a parlare della possibilità di un trasferimento di Đuričić a Benevento e di non ben identificate piste argentine per Álvarez. E poi, tenetevi forte, perché sembra che gli estimatori di Bereszyński si stiano moltiplicando come il pane e i pesci… Inter, Napoli, Roma, bastano come nomi di grido?

Anche il connazionale polacco, Kownacki, piace nonostante i pochi minuti, finora concessigli da Giampaolo… sulle sue tracce sarebbero Spal, Torino e Udinese… Fortuna che, chi ha lanciato questa voce, ha specificato che la Samp non è intenzionata a cederlo.

E in entrata? Borna Sosa, se la Dinamo Zagabria cala il prezzo; Tonelli, se qualcuno degli attuali difensori lascerà libero l’armadietto di Bogliasco e viste le difficoltà, che ultimamente sta affrontando a San Siro, persino Eder.

Sarebbe un tris niente male, per una mano di poker…