Sacchetti della spesa, il ministero: “Portarli da casa si può, ma monouso”. Al consumatore costa il 500% in più

Genova. Quando la toppa rischia di essere peggio del buco. In queste ultime ore in cui il principale problema del Paese sembra essere, stando ai media e ai social network, la questione dei sacchetti biodegradabili, il ministero della Salute ha precisato che “non è contrario alla possibilità che il cittadino possa portarsi i sacchetti da casa, a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti”.

Quindi, da bravi “genovesi” abbiamo fatto la prova e siamo andati a fare la spesa – abbiamo scelto di comprare un finocchio, verdura di stagione, per osservare le direttive Ue sull’ecosostenibilità – valutando le due favolose possibilità che ci vengono date dalla legge italiana: utilizzare il sacchetto fornito dal supermercato, al prezzo di 2 centesimi, costo incluso nello scontrino finale alla cassa, oppure acquistare dei sacchetti bio, in tutto e per tutto simili a quelli a disposizione.

Bene, sfruttare la “concessione” ministeriale, comporterebbe un aggravio per le casse della nostra redazione di circa il 500%. Perché i sacchetti bio, acquistati al dettaglio, costano circa 10 centesimi l’uno, a seconda della grandezza.

Abbiamo quindi rinunciato al “do it yourself” scoprendo però che nessuno dei sacchetti biodegradabili in vendita nel supermercato scelto da noi – una grande insegna “storicamente” vicina al centrosinistra e quindi anche al Pd – viene prodotto dalla Novamont, l’azienda leader nel settore dei sacchetti bio finita sulla bocca di tutti perché, secondo alcune polemiche, è guidata da un’imprenditrice vicina a Matteo Renzi (era stata nominata dall’allora premier alla presidenza di Terna nel 2014).

Ma tornando alla precisazione ministeriale, e alla possibilità di portarsi i sacchetti da casa: state pensando di utilizzare più volte uno stesso shopper, “tanto chi controlla?”. In teoria (e parlare di teoria non è sarcasmo ma obbiettività) a controllare l’idoneità dei sacchetti e se siano davvero monouso dovrebbero essere, sempre secondo le direttive del ministero della Salute, i titolari o gli addetti degli esercizi commerciali.

Sullo stratagemma della prezzatura direttamente sul frutto o sulla verdura (ma provate con un’orata o un pezzo di stinco…) non ripeteremo quanto sia poco utile alla causa, ambientale ed economica.