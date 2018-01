Rogo sul lungomare di Pegli, paura nella notte

Genova. Paura a Pegli nella notte per un rogo divampato vicino al ristorante dei Bagni Roma, sul lungomare.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme che hanno interessato principalmente una sorta di baracca, secondo quanto riferito dai pompieri. Si registrano solo danni, per fortuna nessun ferito in conseguenza del rogo.

La polizia municipale ha avviato comunque indagini per accertare le cause dell’incendio divampato in una zona dove sono presenti molte attività del settore turismo e commercio.