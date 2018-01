Rodrigo, Musso, Cescente e Littardi: lanci vincenti per il Cus

Genova. Ottimi risultati per gli atleti cussini impegnati nella prima prova dei Campionati regionali invernali di lanci lunghi, svoltasi domenica 21 gennaio a Genova.

Tra gli assoluti l’intramontabile Adriano Rodrigo si aggiudica il martello, con l’interessante misura di 52.07 metri e Giordano Musso vince il peso (13.42 m) ed il disco (37.47 m); al femminile vittoria di Alba Crescente nel giavellotto (37.83 m) e Sandra Littardi nel disco (33.75 m), e positivo esordio in biancorosso Cus per Luana Gavioli, seconda nel martello.

Tra i più giovani esordio positivo in biancorosso per l’allievo Davide Costa, che vince il disco ed è secondo nel martello, con l’ottima misura di 51.16 metri; vittoria anche per Sofia Intili nel giavellotto junior e Giacomo Dacca nel peso junior.

Buone le prove anche dei giovanissimi della categoria cadetti del Cus Genova. Giovanni Petruzzelli si aggiudica peso e disco e Federico Andenna il martello, mentre al femminile Giulia Rossi è prima nel peso e nel martello.