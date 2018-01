Rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia: botta e risposta tra il Pd e il governatore Toti

Genova. Botta e risposta a stretto giro per il Pd ligure e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul rinnovo del contratto di servizio tra la Regione Liguria e Trenitalia che è stato firmato venerdì.

“È il contratto più lungo d’Italia di tutti i tempi, attribuito senza gara. Sicuramente – dichiarano Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria, e Giovanni Lunardon, consigliere Pd in Regione Liguria – contiene un investimento molto importante per il rinnovo del materiale rotabile che va nella direzione che Governo e anche Trenitalia stanno percorrendo da qualche tempo grazie alla cura del ferro avviata dal Ministro Delrio e che sta portando ad investimenti mai visti nel trasporto pubblico locale ferroviario, metropolitano e su gomma. Questo è certamente l’aspetto più positivo del contratto. Ma Toti festeggia un risultato ottenuto grazie all’investimento di un governo di centrosinistra, in cui ha messo poco di suo”.

Gli esponenti dell’opposizione ricordano inoltre che “avremmo preferito una procedura competitiva, una gara integrata ferro/gomma, che avrebbe consentito alla Regione di avere un maggiore potere contrattuale e di compiere una vera e propria rivoluzione modale mettendo insieme ferrovie e autobus. Si è scelta un’altra strada in cui l’unico offerente ha dettato modi, tempi e contenuti della trattativa”.

La replica del governatore non si fa attendere: “Il Pd ligure critica gli investimenti sulle ferrovie firmati due giorni fa dalla Regione con Fs. Nonostante simili accordi siano stati siglati, con analoga procedura, da molte amministrazioni del loro Partito, nonostante sia stato concordato e condiviso con un Governo del loro partito, nonostante preveda il rinnovo di tutti i treni (che i liguri aspettano da decenni di amministrazione Pd), nonostante preveda maggiore puntualità e confort per i viaggiatori. E in più, dopo il treno diretto per Roma, a febbraio arriverà a Genova anche il primo Frecciarossa, che collegherà senza fermate intermedie il capoluogo con Milano”. Toti accusa i dem di essere pervasi “sette giorni su sette dal livore della sconfitta”

“Dai, amici del Pd, cercate di produrre qualche idea costruttiva – aggiunge il governatore Toti – oppure, se elaborare due anni consecutivi di sconfitte proprio non vi riesce, prendete uno dei treni nuovi di cui anche voi potrete servirvi e lasciate spazio, dopo tanti anni, a qualche vostro nuovo collega di partito con cui saremo lieti di confrontarci. Capisco che ammettere la propria inadeguatezza è un atto di coraggio difficile, ma – conclude – potrebbe riscattare un’intera carriera votata alla sconfitta”.