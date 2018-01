Rari Nantes Camogli: nuovo open day alla Giuva Baldini

Camogli. Terzo appuntamento dell’anno 2017, venerdì 28 dicembre, alla Giuva Baldini di Camogli con gli open days.

La società bianconera, attraverso un open day completamente gratuito, ha voluto proporre e lanciare tutte le attività legate al mondo del nuoto sincronizzato.

Il progetto è nato nel 2013 e negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento di iscrizioni e partecipazioni. La Rari Nantes Camogli, infatti, crede moltissimo in questo sport e si sta adoperando al massimo affinché tutte le ragazze iscritte possano entrare in acqua con la voglia divertirsi in modo sicuro e professionale.

L’open day è stata la giusta occasione per far provare gratuitamente cosa vuol dire prendere parte attivamente ad un allenamento di sincro. Il bilancio è stato estremamente positivo: infatti, nonostante il periodo di vacanze natalizie, alla Giuva si sono viste tante ragazze pronte a scendere in vasca e a cimentarsi in questa affascinante disciplina.