Ragazzina tenta di suicidarsi sui binari poi scappa: mobilitazione per salvarla

Genova. Mobilitazione e ore d’ansia per una ragazzina che ha tentato il suicidio sdraiandosi lungo i binari della stazione di Genova Pra’ e poi si è data alla fuga. La polizia teme che possa riprovare a togliersi la vita in un’altro punto della linea ferroviaria.

Secondo quanto si è appreso, l’adolescente questo pomeriggio avrebbe preannunciato le sue intenzioni ad un’amica con messaggi via telefono e quindi si sarebbe incamminata verso la stazione. Per fortuna alcuni passeggeri in attesa l’hanno vista, hanno cercato di trattenerla e nello stesso tempo hanno fatto scattare i soccorsi e l’intervento della polizia.

Il traffico ferroviario è stato subito bloccato dagli agenti. Per motivi di sicurezza i convogli ferroviari sulla linea Genova-Ventimiglia procedono a velocità ridotta. In corso le ricerche da parte della polizia.