Genova. Situazione tranquilla questa mattina a San Fruttuoso dove una trentina di militanti di Forza Nuova hanno allestito un gazebo di raccolta di firme nei giardini di piazza Martinez.

A poca distanza altri due banchetti di segno politico opposto: quello di Sinistra rivoluzionaria e, in piazza Terralba quello di Potere al popolo. Le raccolte di firme si sono svolte sotto l’occhio discreto delle forze dell’ordine e senza incidenti.

Qualche preoccupazione in più per oggi pomeriggio alla Foce dove si svolgeranno in concomitanza la festa del tesseramento di Casapound e il presidio-volantinaggio convocato dall’assemblea antifascista. Per garantire che i due gruppi non vengano a contatto la Questura schiererà fin dal primo pomeriggio un centinaio di uomini. Le strade tuttavia rimarranno aperte.