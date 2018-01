Recco. Ripartono con il piede giusto gli Squali della Tossini Pro Recco Rugby che, nella prima giornata della seconda fase del campionato di Serie A, battono all’Androne i romani della Primavera con il punteggio di 24-15 e conquistano così i primi 4 punti nella classifica della Poule 3. Pur contenti per la vittoria, i biancocelesti non possono però non rammaricarsi per la mancata conquista del punto di bonus, che sarebbe stato ampiamente alla loro portata.

“Certamente – conferma coach Callum McLean – oggi possiamo dirci contenti, perché una vittoria è una vittoria ed era fondamentale partire bene, ma non possiamo dire di essere soddisfatti fino in fondo, perché ci è sfuggito un punto di bonus che avremmo dovuto e potuto metterci in tasca. Ho visto a tratti il gioco che stiamo costruendo, abbiamo giocato al largo e con il supporto di una mischia che ha lavorato bene, però siamo cascati nella trappola del gioco al limite del regolamento della Primavera, che ci ha tolto efficacia. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e rendere più solido e continuo il nostro stile di gioco”.

Gli Squali, pur avendo sempre avuto il risultato in mano senza troppi patemi, hanno però peccato di lucidità e concretezza in troppe occasioni e hanno così mancato la meta del bonus offensivo. Per i biancocelesti sono andati in meta Marco Monfrino e Manuel Panetti; la prima marcatura è stata una meta di punizione. Per Agniel dalla piazzola 3 su 3. Da evidenziare la prestazione del numero 9 Lucas Tagliavini, eletto man of the match: con Di Tota fuori per infortunio e Romano, reduce dal raduno con la Nazionale Sevens, in trasferta con l’Under 18, il piccolo e veloce mediano non si è tirato indietro e ha lottato come un leone per tutto l’incontro.

I romani, come sempre ostici, concreti e portati allo scontro fisico, sono stati bravi a sporcare il gioco e a bucare la difesa biancoceleste con alcune percussioni in velocità e con organizzate rolling maul. Per i gialloblù hanno marcato Belloni e Martelli; il mediano di mischia Kemoklidze ha messo a segno una trasformazione e un calcio di punizione.

Il campionato degli Squali proseguirà con la trasferta più lunga ed impegnativa: domenica 28 gennaio si gioca a Villa Sant’Angelo, in casa del Gran Sasso, domenica sconfitto sul campo del Perugia.

Le altre compagini biancocelesti in campo nel weekend hanno fatto registrare un pareggio (19-19 casalingo l’Under 16 nel derby contro il Cus Genova) ed una sconfitta (56-12 l’Under 18 sul campo del VII Torino).

Il tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby – Primavera Rugby 24-15 (p.t. 17-5) (punti 4-0)

Tossini Pro Recco Rugby: Gaggero, Ma. Monfrino (s.t. 18° Cinquemani), A. Panetti, Torchia (s.t. 18° J.D. Tagliavini), M. Panetti (s.t. 38° Becerra), Agniel (cap.), L. Tagliavini, Cacciagrano, Rosa, Ciotoli, Metaliaj (s.t. 15° Rivolo), Mi. Monfrino (s.t. 31° Nese), Maggi (s.t. 10° Colazo), Bedocchi, Actis. All. McLean.

Primavera Rugby: Alessi, Martelletti, Martelli, Salvemme, Merendino, Alegiani (s.t. 34° Kemoklidze), Kemoklidze (s.t. 15° Ventola), Belloni (s.t. 18° Callori Di Vignale), Randazzo (s.t. 10° Falcini), Gabbuti (cap.), Serini, Gasperini, Belcastro (s.t. 18° Di Resta), C. Venturoli (s.t. 10° E. Venturoli), Serafino (s.t. 1° Risi, s.t. 33° Dinacci). All. Leonardi.

Arbitro: Palladino. Giudici di linea: Smiraldi e Giovanelli.

Marcature: p.t. 18° m di punizione (7-0), 23° cp Agniel (10-0), 37° m. Ma. Monfrin tr Agniel (17-0), 40° m Belloni (17-5); s.t. 11° m M. Panetti tr Agniel (24-5), 15° cp Kemoklidze (24-8), 37° m Martelli tr Kemoklidze (24-15).

Cartellini gialli: p.t. 16° Maggi (R), Belloni (P); s.t. 9° Martelli (P).

Calciatori: Agniel (R) 3 su 3; Kemoklidze (P) 2 su 3, Alegiani (P) 0 su 1.