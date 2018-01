Primo trofeo Genova Mandragola, il successo è dello Sturla

Genova. Si è concluso il 1° trofeo Genova Mandragola di pallanuoto, con la vittoria della Sportiva Sturla. Il torneo si è svolto nella bella piscina di Lago Figoi in maniera regolare e con il giusto agonismo che si ci aspetta da sette società che tra 13 giorni affronteranno la prima giornata del campionato nazionale di Serie B, dove l’Albaronervi Pallanuoto esordirà in casa contro il Rapallo.

L’Albaro Nervi, organizzatrice dell’evento, ci tiene a ringraziare tutte le società, in particolare il Centro Nuoto Sestri, che hanno partecipato dando vita a un ottimo spettacolo. Il ringraziamento va anche al ristorante La Mandragola per le sette coppe messe a disposizione.

Un plauso anche ad Alessandro Cavallini, Gorrino, Balli e Brunod, che hanno arbitrato il torneo e ultimi, ma non per importanza, i ringraziamenti vanno anche a Valerio Pennisi (allenatore Under 17 dell’Albaro Nervi) e Mattia Vedrini (difensore Under 17 dell’Albaro Nervi) che sono stati in giuria.

Classifica Finale

1° posto: Sportiva Sturla

2° posto: Dinamica Torino

3° posto: Locatelli Pallanuoto

4° posto: CN Sestri

5° posto: Lerici Sport ’54

6° posto: Rapallo Nuoto

7° posto: Albaro Nervi