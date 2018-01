Pra’, non c’è l’ha fatta il delfino “metropolitano” avvistato ieri nel canale di calma

Genova. Non era la prima volta che un delfino si inoltrava all’interno della fascia di rispetto del porto di Pra’. E non è la prima volta che, a questo tipo di storia, manca il lieto fine.

Perché è morto, l’animale avvistato ieri nell’area verde del quartiere ponentino. Già ieri, per monitorarlo e metterlo in salvo, erano entrati in azione i sommozzatori della capitaneria di porto. Che questa mattina l’hanno trovato senza vita. Il mammifero era stato notato da alcuni passanti.

Dopo il recupero, il corpo dell’animale è stato affidato ai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico di Imperia.