Portofino: “2K17”, dalle Ferrari alla Passeggiata dei Baci il borgo si celebra con un cortometraggio

Portofino. Dall’inaugurazione di Castello Brown – con l’apertura della Sala a “Realtà Immersiva” – alla grande presentazione della Ferrari Portofino in Piazzetta, passando per la Pallanuoto Internazionale. La Passeggiata dei Baci, il Red Carpet e i gemellaggi con Belvedere – California – e Canazei. Il Festival Puccini.

Un grande 2017, ricco di eventi di respiro mondiale, ha confermato e consolidato il Borgo di Portofino come una tra le località più famose, ammirate e conosciute del pianeta.

La sintesi di un anno di successi e grande promozione internazionale è stato musicato, e messo in formato multimediale, grazie a un cortometraggio che ripercorre tutte le grandi manifestazioni che il Borgo ha portato sul palcoscenico durante tutto il 2017 appena concluso.

“Un anno incredibile, ricco di successi – sottolinea il primo cittadino di Portofino Matteo Viacava – abbiamo fatto un grande lavoro e l’intenzione è quella di continuare su questa strada andando a migliorare sempre di più. Desidero ringraziare tutta la mia squadra, siamo un team vincente. Cosa posso dire, buona visione”.