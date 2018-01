Pontedecimo, lite per la viabilità, pugni sul vetro e insulti contro un autista del 7

Genova. Non se lo aspettava l’autista di un autobus Amt della linea 7 di dover litigare, alle 8e30 di mattina, per motivi che ancora adesso non riesce a individuare. Eppure si è trovato con due uomini che lo insultavano, minacciavano e battevano i pugni contro il vetro del mezzo pubblico.

Il fatto è accaduto ieri nella piazza principale di Pontedecimo, in Valpolcevera. L’autista effettua la fermata, dà la precedenza alle auto che lo sorpassano mentre è fermo e poi riparte. In quel momento sopraggiunge un furgone, che resta però dietro all’autobus. Clacson insistenti e grida e quando il 7 si ritrova alla svolta prima del capolinea i due uomini a bordo del furgone scendono e si piazzano davanti al bus, picchiando con i pugni sui vetri e insultando il conducente.

L’addetto Amt ha chiamato la centrale operativa e dopo qualche minuto è arrivata una pattuglia. I due, che potrebbero comunque essere rintracciati, erano già fuggiti. Un testimone ha annotato il numero di targa del furgoncino.

Il sindacato Orsa già da anni cerca delle soluzioni come telecamere a bordo, più controlli e posti di guida chiusi.