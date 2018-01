Polizia Stradale, boom di multe: 17454 a Genova nel 2017, +46 %

Genova. Boom di multe della polizia stradale in provincia di Genova. Ecco il bilancio 2017 della Polstrada. Nel corso dell’anno 2017, l’attività contravvenzionale ha fatto registrare un totale di 17454 infrazioni rilevate rispetto alle 11980 del 2016, registrando un incremento pari a + 5474 (+46 % circa).

“Il contrasto di alcune particolari fenomenologie negative riconducibili alla guida dei veicoli (guida in stato di ebbrezza, guida senza i requisiti previsti, guida senza patente, assenza di certificato assicurativo, mancato uso delle cinture, utilizzo del cellulare durante la guida), è stato di nuovo attenzionato, così come pure gli “screening” operati con i “precursori”, volti alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti”, spiegano alla Polstrada di Genova.

Da un’analisi dei dati inerenti il numero degli incidenti stradali rilevati nel corso del 2017 nell’intera provincia, confrontati con il 2016, si evidenzia sostanzialmente quasi lo stesso numero di sinistri rilevati globalmente, con un leggero decremento nel 2017: 1477 nel 2016 (di cui 1313 in ambito Autostradale) rispetto ai 1462 nel 2017 (di cui 1316 in ambito Autostradale) – 1% circa (+ 0, 23% in ambito Autostradale).