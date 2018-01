Pioggia e alcol bagnano il Capodanno di Genova: nessun ferito per i botti ma decine di intossicazioni etiliche

Genova. Capodanno bagnato, Capodanno fortunato. Verrebbe da dire così scorrendo il bollettino degli interventi medici della notte, un bollettino che non è “da guerra”, come spesso ci si aspetta per la notte di San Silvestro, e come troppo spesso si verifica. Quest’anno no.

Come riportato dagli operatori del soccorso nessun intervento è stato richiesto per incidenti gravi legati a fuochi d’artificio ed esplosioni varie. Il vero boom lo hanno fatto le intossicazioni etiliche, registrate a decine nei pronto soccorso genovesi, soprattutto nella zona del Tigullio.

Diverse, infatti, sono state le ambulanze impegnate a “raccogliere” giovani e giovanissimi con una “ciucca” fuori controllo. “Pochi” fortunatamente gli episodi gravi, di cui uno a Marassi, uno a Sestri Ponente, quattro tra Rapallo e Santa Margherita Ligure e altri quattro tra Chiavari, Casarza e Val Fontanabuona.

Nessun intervento di rilievo da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati nella notte solamente per qualche cassonetto andato a fuoco, come nella prassi per l’ultima notte dell’anno. Poteva andare peggio, visto le premesse.