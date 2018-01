Genova. Situazione: una perturbazione atlantica si avvicina da ovest determinando i primi rovesci sulla Liguria.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con possibilità di piovaschi intermittenti. Dal pomeriggio intensificazione delle piogge con possibilità di rovesci sui rilievi retrostanti la costa, sempre piogge deboli intermittenti altrove.

Venti: moderati meridionali, tendenti a divenire tesi da sud est sul settore centro orientale in serata.

Mari: generalmente mosso ma con moto ondoso in aumento in serata.

Temperature: in calo nei valori massimi, in aumento in quelli minimi

COSTA: Min +7/11°C / Max +11/14°C

INTERNO: Min -1/+5 °C / Max +5/9 °C