Genova. Pavarotti si chiama così perché da cucciolino aveva una gran voce, pardon, un gran miagolio. Era però troppo timido per riuscire a farsi adottare. Ora, giovane adulto, è sempre riflessivo ma più intraprendente, ed è pronto per dividere la sua vita con una famiglia che sappia essere paziente con lui. Per informazioni chiamare Paola 3473312558

Simon, è un mix lupoide maschio di taglia media… abbondante. E’ davvero vivace e pieno di energia. É sterilizzato, adora farsi coccolare e fare lunghe passeggiate nel verde. Gli diamo una casa amorevole? Lui sta aspettando la sua famiglia. Per informazioni chiamare Fausta 3474545256

Oppure scrivere a caniledelgazzo@libero.it o su pagina Facebook amicidelcane Canile del Gazzo