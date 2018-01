Pallavolo: un terzetto genovese per l’Italia che andrà agli Europei Under 18

Genova. A Martina Franca, in Puglia, l’Italia stacca il pass per il campionato europeo Under 18 maschile che si svolgerà a metà aprile in Repubblica Ceca e Slovacchia.

Gli azzurrini allenati da Vincenzo Fanizza e dal genovese Luca Leoni hanno sconfitto 3-0 (25-17, 25-13, 25-12) la Danimarca e con lo stesso punteggio la Svizzera (25-17, 25-15, 25-19).

Nell’incontro decisivo, sabato 6 gennaio, altro successo per 3-0 (25-13, 25-14, 25-17), contro la Finlandia.

Nel team azzurro, oltre al tecnico Luca Leoni, militano due giocatori genovesi: Francesco Leoni e Paolo Porro.

“La Liguria festeggia questo magnifico tris e fa i complimenti a tutti per il traguardo raggiunto” dicono i portavoce del Comitato regionale Fipav.