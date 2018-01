Da Palermo a Genova, Sole potrebbe essere il prossimo vostro migliore amico

Genova. #buoncanileprogettopalermo è l’hashtag scelto dai volontari dell’associazione Buoncanile, del centro Dogsville, a Cavassolo, in Valbisagno. Un hashtag scelto per parlare di storie come quella di Sole, il cane che vi presentiamo questa settimana.

“Sono Sole anche io sono partito da Palermo in cerca di fortuna! Spero che Genova possa diventare la mia città. Ma non voglio certo vivere in box: ci sarà una casetta per me? Sono buonissimo sia con i cani, gatti e bambini!”.

Sole è vivace, simpatico, ama passeggiare. Ed è giovanissimo: ha meno di due anni. Si affida microchippato e vaccinato.

Per info associazione

Buoncanile onlus 3331140022

www.buoncanile.it