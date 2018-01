Ovuli di cocaina in bocca, scappa e poi aggredisce un poliziotto: pusher arrestato

Genova. Durante un normale controllo su attività sospette nel centro storico, la notte scorsa, gli agenti delle volanti della questura hanno fermato alcune persone nella zona di Sottoripa.

Un giovane cittadino del Gabon, parte del gruppo, ha dato subito segno di nervosismo e dopo qualche istante è scattato, cercando di fuggire a piedi. I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto in piazza Portello dove il fuggiasco ha preso a picchiare uno degli agenti.

Bloccato è stato trovato con 8 ovuli di cocaina in bocca, per 4 grammi complessivi di stupefacente, e circa 250 euro in contanti. 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. L’agente ferito se la caverà in qualche giorno.