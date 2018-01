A Orero di Serra Riccò la Befana arriva… di giorno! Il 6 gennaio raduno-spettacolo per i più piccoli

Serra Riccò. Sabato 6 gennaio all’insegna dell’allegria con l’ottavo Raduno delle Befane a Orero di Serra Riccò. Le allegre vecchine faranno visita all’antico borgo sul valico appenninico più basso d’Italia a partire dalle ore 15 e aspetteranno tutti i bambini con scherzetti e dolcetti.

Il pomeriggio sarà animato a partire dalle ore 15e30 dalle Befane Canterine in concerto, un particolare gruppo di giovani befane che si esibiranno sui terrazzi e proporranno le più celebri canzoni per bambini.

L’animazione per i più piccoli si inserisce nell’ambito della manifestazione “Il presepe nel paese delle fiabe” promossa dall’Associazione Sacrabandu e giunta alla 13esima edizione. I bambini avranno modo di incontrare, insieme con le vecchine alle prese con le scope, i personaggi a grandezza naturale di oltre 30 favole disposti lungo un facile percorso all’interno del paese.

Ogni casa del paese si trasforma per ospitare Spiderman, La bella e la bestia, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Il libro della giungla, Harry Potter, la famiglia Addams e molti altri personaggi della fantasia con le assolute novità di quest’anno: Minions e Peppa Pig. Novità dell’edizione 2018 è la Fattoria di Babbo Natale che consentirà a tutti i bambini di incontrare gli animali vivi.

Il presepe delle fiabe rende omaggio alla fantasia della concittadina Beatrice Solinas Donghi, giornalista e scrittrice per ragazzi, ricordando che il Comune di Serra Riccò ha indetto per l’anno scolastico 2017/2018 il concorso letterario per ragazzi “Paese delle Fiabe”. Il concorso si concluderà con la pubblicazione dei racconti che risulteranno vincitori di ciascuna categoria a cura del Comune e con un momento di festa dedicata ai ragazzi presso il Castello di San Cipriano aperto a tutti i partecipanti e alle scuole. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato al 28 febbraio 2018. Per maggiori informazioni e per scaricare il Regolamento e il Modello di iscrizione, visitare la sezione Biblioteca sul sito internet www.comune.serraricco.ge.it

Orero è facilmente raggiungibile in auto dal casello autostradale di Bolzaneto. Se si prosegue in direzione Sant’Olcese nello stesso pomeriggio si potrà ammirare la calza della befana da guinness dei primati, preparata dalle associazioni del vicino comune calata sul campanile della Chiesa.