Oltre 300 podisti al Trail di Portofino

C’è chi ha iniziato il nuovo anno con buoni propositi e chi, invece non ne ha bisogno, come gli oltre 300 partecipanti del Trail di Portofino che si è tenuto come di consueto nel mese di dicembre. I rischi erano tanti visto che il periodo era di quelli durante i quali il meteo sulla Liguria si dimostra piuttosto inclemente.

Difatti anche nell’edizione del 2017 è arrivata l’allerta meteo, che non ha impedito, però ai partecipanti di percorrere i 18 km del tracciato, decurtato per l’occasione di 6 km per consentire a tutti di terminare la gara prima dell’ondata più intensa di maltempo.

Per la cronaca la vittoria assoluta è andata a Davide Cavalletti della Delta Spedizioni che ha fatto registrare il tempo di 1h23’50”. Secondo Luca Carrara del Team Mammut in 1h24’17”, mentre sul gradino più basso del podio è salito Ugo Pedrolini della Sportiva Lanzada, più staccato col tempo di 1h31’06”.

Ai piedi del podio invece Luca Arrigoni dell’Altitude Race. Seguono Nicola Pizzorni dell’Atletica Barilla, Enrico De Ferrari dell’Uscio Team, Simone Defilippi dell’Atletica Pavese, Marc Slanzi Gamper, Matteo Repetto dei Bikers Team Livellato e Diego Gazzo della Delta Spedizioni.

Al femminile la vittoria è andata a Chiara Giovando, dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad, davanti a Sara Rapezzi della Valmadrera. Terza la lombarda Benedetta Broggi del Triathlon Pavese.