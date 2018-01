Olivia, deliziosa, dolce e delicata, dal canile di Rapallo sogna una famiglia per giocare

Rapallo. Anche oggi incontriamo un’amica a quattrozampe a cui regalare una nuova vita, una famiglia e vero affetto. Andiamo al canile di Rapallo dove i volontari ci hanno presentato questa simpatica cagnetta.

“Olivia ….10 kg x 10 mesi …arriva da San Marzano di Sarno …è una cucciola deliziosa, dolce e delicata …avrebbe bisogno di una bella famiglia magari numerosa che la facesse giocare e svagare ..come è giusto che sia alla sua giovane età ..non può invecchiare in canile!”, raccontano i volontari.

Per informazioni, incontri e adozioni: Lega Amici degli Animali Rapallo 0185/263048 – 3476019612 – 3396346365