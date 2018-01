Camogli. Due punti dal secondo posto e morale molto alto. La Spazio Rari Nantes Camogli si è ben preparata alla difficile trasferta di oggi, sabato 27 gennaio, contro il Plebiscito Padova.

I ragazzi guidati da Daniele Magalotti hanno vissuto una settimana tranquilla anche grazie agli strascichi positivi che la netta vittoria ottenuta sabato scorso contro la Promogest ha lasciato in tutto l’ambiente.

Il campionato offre un’occasione molto importante, infatti, per provare a dare continuità di risultati. I bianconeri saranno attesi dall’esame Padova. I veneti occupano attualmente la seconda posizione in classifica e soprattutto tra le mura amiche riescono ad esprimersi al meglio. Ecco perché servirà il miglior Camogli per tornare in Liguria con i 3 punti.

“Come sempre ho visto il giusto atteggiamento, faremo una grande gara – spiega Magalotti nel pre partita -. Ho visto una squadra serena ed estremamente concentrata. Giocheremo contro una squadra che ha due punti in più di noi in classifica e questo deve essere un grande stimolo per entrare in vasca ancora più concentrati. In trasferta ci manca un po’ di lucidità nella gestione dei momenti topici della partita e in questo senso, l’impegno di Padova credo che sia la giusta occasione per testare le nostre ambizioni cercando di fare un ulteriore salto di qualità”.

Coraggio e sangue freddo alla ricerca del colpo esterno. Si giocherà alle ore 15,30.