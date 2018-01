Non ce l’ha fatta la donna investita tra Campomorone e Isoverde

Genova. Non ce l’ha fatta la donna che giovedì è stata investita da un’auto in via Valverde tra Campomorone e Isoverde, in Valpolcevera.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio. La donna, una pensionata, era stata travolta da un mezzo in un punto dove la strada forma una curva cieca. Probabile che il conducente non abbia neppure visto l’anziana.

Secondo testimoni, ascoltati dai carabinieri e dalla polizia locale, la vettura non procedeva a grande velocità. L’uomo, 57 anni, è stato comunque indagato.

La donna, soccorsa dai militi della Croce di Campomorone e da un’automedica, era stata portata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Galliera, dove si è spenta.