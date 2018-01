Genova. Dovrebbe chiudere con il buio come tutti i parchi cittadini ma come documentato dal lettore Mattia Congia non è sempre così. Si tratta del parco Serra Gropallo a Nervi il cui cancello è risultato aperto almeno un’ora dopo la prevista chiusura.

Una situazione che, se ripetuta, potrebbe sia costituire un problema per la sicurezza visto che non vi è alcuna illuminazione pubblica all’interno, sia favorire atti di vandalismo. Le foto sono state scattate alle 18.30 del 4 gennaio e il lettore di Genova24 precisa che tutti gli ingressi, sia lato monte sia lato mare, erano aperti.

Foto 2 di 2



Contattata da Genova24 l’amministrazione comunale spiega che la chiusura dei parchi di Nervi come quella di un’altra quota di parchi cittadini è stata affidata a una cooperativa che dovrebbe chiuderli con l’arrivo del buio.

Può essere – spiegano da Tursi – che durante le festività ci sia stato qualche rallentamento nelle operazioni di chiusura, ma l’invito degli uffici dell’assessorato ai Parchi e dell’assessore Matteo Campora è di segnalare all’amministrazione eventuali disservizi.