“Morte ai rossi, viva il fascismo”, cartolina di insulti e minacce alla sindaca di Sestri Levante

Sestri Levante. Francobollo e penna blu, spedita dall’ufficio postale di Genova Campi, la cartolina anonima “di auguri” recapitata quest’oggi alla sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha già fatto scattare decine di messaggi di sdegno e solidarietà.

“Il vostro antifascismo merdoso non ci ferma. Viva il Duce, viva il Fascismo! Morte ai rossi. Viva Forza Nuova, viva Casapound! Gloria eterna a Benito Mussolini!” si legge nella missiva, scritta da qualcuno che, evidentemente, non ha gradito la mozione approvata a dicembre dal consiglio comunale di Sestri Levante con la quale si è stabilito di non consentire la concessione di sedi e spazi pubblici a movimenti e organizzazioni che si rifacciano al fascismo, al nazismo o che esprimano posizioni omofobe e razziste.

“Questa la cartolina – scrive su Facebook Valentina Ghio – mi porta a due considerazioni, la prima mi fa pensare che più che mai ci fosse bisogno della mozione votata dal consiglio e Sestri Levante a ribadire che il fascismo è un crimine e non un’opinione. La seconda è che certa gente non si smentisce mai: vigliacchi anonimi senza nemmeno il coraggio di sostenere i propri pensieri. Ancora una volta voglio ribadire che l’antifascismo è la base della.nostra democrazia”.

La mozione era stata proposta dai gruppi consiliari di maggioranza (Partito Democratico, la Sestri che vogliamo, Sestri al Centro, Sinistra Italiana, Centro Democratico – Gente per Sestri Levante) ed era stata votata dalla maggioranza. Astenuto il Movimento 5 Stelle. Contrari Segesta. Avevano abbandonato l’aula durante la discussione Lega Nord e Popolo per Sestri.