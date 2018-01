Genova. Shorty è un pitbull di 4-5 anni ospite da molto tempo al canile. Si propone ora in adozione a persone che siano come lui: determinate e di carattere! Per iniziare una nuova vita fuori dal canile, Shorty avrebbe bisogno di un contesto tranquillo, possibilmente con giardino, e un compagno di vita deciso e leale. Vi aspetta al canile Monte Contessa.

Pocj è un giovane sharpei arrivato da poco in canile. Ha sempre vissuto in casa con la sua proprietaria che però non aveva più la possibilità di tenerlo con sé. E’ un tipetto riservato e ha bisogno di prendere un po’ di confidenza con le persone prima di fidarsi. Gli piacciono le passeggiate e adora fare giochi di ricerca. Verrà affidato a chi ha conoscenza della razza.

Il canile di Monte Contessa, inoltre, si apre a nuove energie: presto sarà possibile partecipare al corso per formare nuovi volontari. Appuntamento il 10 e 11 febbraio.

Per informazioni sia relativamente al corso sia per le adozioni o per visitare il canile: Telefono: 0106500617; adozioni@unaonlusgenova.it.