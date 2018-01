Il Monaco brucia la Juve: Pellegri vola nel Principato

Colpo di scena in casa Genoa: Pietro Pellegri saluta il Grifone e si sposta di qualche km più a ovest, a Montecarlo. Il Monaco infatti ha piazzato la zampata che non ci si aspettava acquistando il giovanissimo attaccante per 25 milioni di euro più bonus con in più una clausola che permetterà al Genoa di incassare una percentuale sulla futura vendita di Pellegri (per la precisione il 10% in caso di rivendita superiore ai 40 milioni)

L’affare si è definito nella serata di ieri quando la Juventus si è tirata indietro dalla trattativa a fronte di questo deciso passo avanti dei monegaschi che volevano Pellegri da subito. I bianconeri invece sarebbero stati disposti a lasciare l’attaccante a Genova almeno fino a giugno per poi prelevarlo e valutare se girarlo ancora in prestito (magari allo stesso Genoa) oppure integrarlo nella rosa. L’offerta della Juventus si è fermata a 10 milioni più altrettanti da ripartire in una quota fissa e un’altra variabile.

Preziosi quindi saluta il gioiellino nato e cresciuto all’ombra della Lanterna. Troppo ghiotta l’occasione di incassare una bella somma (per quanto in prospettiva il ragazzo potrebbe valere molto di più), per sistemare i conti del Grifone che non permettono attualmente grossi investimenti. Pellegri ha giocato appena 9 gare in Serie A, ma gli sono bastate per entrare nella storia come giocatore più giovane ad esordire nel massimo campionato italiano (insieme ad Amadeo Amadei). Inoltre è il terzo più giovane marcatore della serie A, dopo lo stesso Amadei e Gianni Rivera (storico il suo gol alla Roma nella gara d’addio di Francesco Totti).

Per Pellegri un contratto da far girare la testa: 1 milione di euro a stagione a salire. Oggi l’attaccante effettuerà le visite mediche e potrà quindi iniziare la sua nuova avventura in terra di Francia.