Molassana, a fuoco il tetto di una villa

Genova. I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti ieri sera in Via Inferiore Fameiana, nel quartiere di Molassana, per l’incendio di un tetto di una grande villa.

Le fiamme sono state circoscritte nella sola zona adiacente la canna fumaria.

Evacuati i due attici. Non si lamentano feriti. Sul posto sono intervenute due squadre, l’autoscala, l’autobotte, il carro autoprotettori e il funzionario di guardia.