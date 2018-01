Migranti schedati, liste consegnate in prefettura. Genovasolidale: “Polizia locale sia usata per altri scopi”

Genova. Non si placano le polemiche sulla decisione del comune di Genova di schedare i richiedenti asilo sorpresi a fare l’elemosina per strada. L’assessorato alla Sicurezza, retto da Stefano Garassino, ha deciso da circa 6 mesi di stilare una lista di chi terrebbe comportamenti ritenuti scorretti – i migranti ospiti delle strutture cittadine non potrebbero e dovrebbero fare accattonaggio anche perché la questua può nascondere fenomeni di racket – e ieri il dossier realizzato dalla polizia locale è stato consegnato agli uffici della Prefettura.

18 fogli A3 fronte-retro con nomi, cognomi, nazionalità e residenza a Genova di 118 immigrati (su circa 1800 ospitati a Genova) che chiedevano l’elemosina agli incroci e davanti ai supermercati e anche le generalità di altri 300 tra cui mimi, giocolieri e musicisti di strada. Per produrre questo elaborato il comune ha utilizzato per 6 mesi, tra luglio e dicembre 2017, la polizia municipale dei distretti di Portoria e Foce-Albaro-Sturla.

Di fronte a questo aspetto la rete Genovasolidale si è posta alcune domande: “I vigili di Genova non potrebbero essere utilizzati diversamente in una città che ha problemi di viabilità, di traffico, di strutture stradali spesso fatiscenti? Genova ha un infelice record: è la città d’Italia col maggior numero di incidenti, 0,7 su 100 abitanti nel 2017 e i vigili urbani sono mandati a caccia di persone che chiedono solidarietà o di artisti di strada?“

Nei giorni scorsi perplessità nei confronti dell’operazione di Tursi erano state espresse da realtà cattoliche come Auxilium e laiche come Ce.Sto o forum del Terzo Settore, ovvero da chi si occupa dell’accoglienza dei migranti a Genova per mestiere.

Ancora non è chiaro, intanto, a cosa dovrebbe portare la compilazione della lista dei nomi di questuanti. Garassino spera in una stretta nei controlli o in un richiamo alle associazioni affinché verifichino con maggiore attenzione il comportamento dei migranti ospitati ma non è detto che esistano i margini per farlo. Sempre che ci si voglia entro i limiti del rispetto dei diritti civili.