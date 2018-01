Miele, Orsa e Leon, ospiti del canile di Arenzano, pronti per diventare i vostri amici

Genova. “Ciao sono Miele se corro ti schiaccio se ti abbraccio ti abbatto si è vero sono un po’ materialotta e la mia taglia mi agevola in questo sporco ruolo di caterpillar del canile di Arenzano”. In realtà i volontari la adorano, sbaciucchiano mi coccolano in continuazione.

Miele (nella foto principale) ha un fisico da atleta: due cosce che mettono paura ma sotto quella grossa corazza batte un cuore buono e dolce come pochi. Il cane non è affatto dominante. “Io sono una cagnona Peace And Love un p’ grezza e poco civilizzata. Ma la mia bontà è direttamente proporzionale alla mia stazza e se mi adotti vivrò x renderti il padrone più felice al mondo”.

Miele ha un anno ed è una taglia grande (30/35kg). Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162

Leon (nella foto qui sopra) è “una delle nostre vittorie – racconta i volontari del canile di Arenzano – è arrivato due settimane fa dal canile di Palermo dopo un lungo viaggio in nave ed era terrorizzato, infilava il muso nello scarico del box come x sparir, .ma giorno dopo giorno con impacchi continui d’amore e coccole Leon è rinato e ha cominciato a fidarsi ed apprezzare tutte le cose belle della vita. Ora possiamo pubblicarlo perché lui è pronto per fare il grande passo”.

Ancora un po’ timido, forse, ma ora si avvicina per farsi mettere il guinzaglio e… come gli piace andare a spasso! Leon è dolcissimo buono come il pane e tanto bisognoso di una famiglia che capisca i suoi piccoli limiti attuali e sappia dargli il tempo x superarli.

Taglia media 7 mesi Leon vi aspetta in canile. Vaccinato e castrato. Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162

Si chiama Orsa e non è un caso. “E’ la nostra orsetta in canile – dicono i volontari – cucciola di 6 mesi o poco più taglia media abbondante. Pelosona morbida docile e tenerona. Uno spettacolo della natura. Venite a conoscerla. Vaccinata chippata e sterilizzata”. Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita