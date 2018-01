Metropolitana, raffica di multe a chi è senza biglietto

Genova. Giro di vite contro chi non paga il biglietto in metropolitana. I controllori della Amt in due giorni di controlli eccezionali svolti fra lunedì e martedì assieme alla polizia di stato nelle stazioni della metropolitana di Principe e di San Giorgio hanno verificato 1200 passeggeri in entrata e in uscita multandone 67.

Il passeggero che viene fermato senza biglietto se oblaziona subito paga 40 euro piu’ il prezzo del biglietto di 1 euro e mezzo.

In caso contrario la bolletta sale a 60 euro piu’ il biglietto. Se il sanzionato non ha documenti o non ha una residenza e’ tenuto a pagare subito.