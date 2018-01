Genova. L’inverno ligure si traveste di autunno; ecco cosa sta accadendo in queste ore sulla nostra regione.

Una circolazione depressionaria sprofonda verso le latitudini nord africane e scatena sul bacino centrale del Mediterraneo, un ventilazione di tipo meridionale Ormai da oltre 24 ore lo Scirocco è il protagonista indiscusso della scena, l’aumento della temperatura riporta la colonnina di mercurio su livelli primaverili, soprattutto alle quote superiori ritroviamo scarti positivi rispetto alla media climatica di riferimento anche di 10°C, a risentire di questi esuberi termici, la Liguria sembra voler recitare un ruolo di assoluta importanza.

Lungo la Riviera di Levante la temperatura registra valori nell’ordine dei +17°C/+18°C che si mantengono anche durante le ore notturne, sui settori centrali della regione, nella fattispecie sulle province di Genova e Savona, persiste una ventilazione residua settentrionale (travaso) che mantiene la colonnina di mercurio un po’ più bassa (+10°C/+12°C).

Nelle prossime ore, con l’intensificarsi del richiamo sciroccale porterà anche qui un aumento più deciso dei valori termici al suolo.

Come sovente accade in queste condizioni, il grosso apporto di pioggia rimane confinato ai settori estremi occidentali della regione (rilievi interni dell’imperiese), mentre sui settori centrali ed orientali abbiamo un via vai continuo di nuvolosità in un contesto secco.

L’apice della risalita termica è prevista nel pomeriggio odierno, dalle ore serali e notturne la parte più attiva della perturbazione che nel frattempo avrà ripreso la sua marcia verso est, coinvolgerà i settori centrali ed orientali della regione con precipitazioni sparse, vi sono i presupposti affinchè possa verificarsi qualche temporale. Nel bilancio complessivo di questo passaggio, le precipitazioni maggiori sono comunque previste sui settori occidentali della regione, laddove piove già da questa mattina.

Una attenuazione delle precipitazioni è prevista entro il mezzogiorno di domani, martedì 9 gennaio.